PATSYKI Z FRANEKA – гурт із загадкою. Не завжди до кінця розумієш: це все всерйоз чи жарт? Чого вартує лише один з учасників команди, який завжди з'являється в масці й називає себе людиною-котом Рудольфіно

Можливо, цю та інші загадки й намагаються розгадати сотні тисяч і навіть мільйони людей на YouTube, які слухають пісні цього гурту?

Зовсім скоро побачити PATSYKI Z FRANEKA можна буде наживо – вони є хедлайнерами другого BBQ Festival від Ulichnaya Eda, що відбудеться 18-19 вересня на Арт-заводі “Платформа”.

А поки що музиканти розповідають про себе, свою музику та стосунки з аудиторією.

PATSYKI Z FRANEKA – це респект усім пацанам і дівчатам, які, народившись у маленьких містах або селах, не бояться ризикувати. Вони їдуть за своєю мрією, переїжджають до інших міст і країн. Досягають успіху в будь-якій сфері діяльності.

PATSYKI Z FRANEKA пресс-служба

Наш стиль – культурно-комедійний хіп-хап. Ми прикалуємося й одночасно серйозні. А взагалі, ми культурні та виховані. І живемо тим, що робимо.

Головна ціль – щоб люди, які приходять на наш концерт, кайфанули, розслабилися, забули про неприємності. Щоб зрозуміли: якщо є такі пацики, як ми, то у них в житті все буде добре.

Найшаленіший експеримент у музиці від PATSYKI Z FRANEKA ще попереду.

На нашу творчість найбільше вплинули Святослав Вакарчук і Снуп Догг.

Пісні народжуються в результаті пошуку, і це завжди відбувається по-різному.

Аудиторія – це лакмусовий папірець на те, чи не займаємося ми дурницями і чи не час нам йти працювати на завод.

PATSYKI Z FRANEKA пресс-служба

Нам важливий відгук слухачів на творчість. Дехто думає, що на таких фестивалях, як BBQ Festival, його найпростіше отримати. Але це неправда. Аудиторію неможливо обманути – ти або подобаєшся, або ні.

Свій виступ на BBQ Festival ми почнемо з вітального слова до громади, братів і сестер, киян і гостей столиці. Чого очікувати від нашого виступу? Ви точно будете посміхатися.

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