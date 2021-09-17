PATSYKI Z FRANEKA: “Аудиторія – це лакмусовий папірець на те, чи не час нам йти працювати на завод”
Можливо, цю та інші загадки й намагаються розгадати сотні тисяч і навіть мільйони людей на YouTube, які слухають пісні цього гурту?
А поки що музиканти розповідають про себе, свою музику та стосунки з аудиторією.
Зовсім скоро побачити PATSYKI Z FRANEKA можна буде наживо – вони є хедлайнерами другого BBQ Festival від Ulichnaya Eda, що відбудеться 18-19 вересня на Арт-заводі “Платформа”.
PATSYKI Z FRANEKA – це респект усім пацанам і дівчатам, які, народившись у маленьких містах або селах, не бояться ризикувати. Вони їдуть за своєю мрією, переїжджають до інших міст і країн. Досягають успіху в будь-якій сфері діяльності.
Наш стиль – культурно-комедійний хіп-хап. Ми прикалуємося й одночасно серйозні. А взагалі, ми культурні та виховані. І живемо тим, що робимо.
Головна ціль – щоб люди, які приходять на наш концерт, кайфанули, розслабилися, забули про неприємності. Щоб зрозуміли: якщо є такі пацики, як ми, то у них в житті все буде добре.
Найшаленіший експеримент у музиці від PATSYKI Z FRANEKA ще попереду.
На нашу творчість найбільше вплинули Святослав Вакарчук і Снуп Догг.
Пісні народжуються в результаті пошуку, і це завжди відбувається по-різному.
Аудиторія – це лакмусовий папірець на те, чи не займаємося ми дурницями і чи не час нам йти працювати на завод.
Нам важливий відгук слухачів на творчість. Дехто думає, що на таких фестивалях, як BBQ Festival, його найпростіше отримати. Але це неправда. Аудиторію неможливо обманути – ти або подобаєшся, або ні.
Свій виступ на BBQ Festival ми почнемо з вітального слова до громади, братів і сестер, киян і гостей столиці. Чого очікувати від нашого виступу? Ви точно будете посміхатися.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Как в сказке: ТОП-5 звезд показали детские комнаты своих детей
- ТОП-10 звезд показали, как выглядят их ванные комнаты