Инцидент произошел до начала полномасштабной войны

Украинская блогерша, ведущая и инфльюенсер Алина Шаманская рассказала об одном из сообщений, которое когда-то получила от граждана РФ. В интервью для YouTube-проекта ТСН «Наодинці» бывшая жена Руслана Ханумака вспомнила, как неизвестный мужчина предложил ей крупную сумму за интим.

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По словам Алины, еще до полномасштабной войны россиянин обещал ей 10 тысяч долларов за «встречу». Блогерша отклонила предложение.

«В инстаграм сообщение за деньги. 10 тысяч долларов. Да, мне прислал мужчина. Он руснявым был, это еще до войны. Мне написал: "10 тысяч долларов за нашу встречу". Та ты что! Какая встреча?», — сказала Шаманская.

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