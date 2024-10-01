Блогерша рассказала о сложных отношениях с бывшим возлюбленным

Украинская ведущая, блогерша и инфлюенсер Алина Шаманская прокомментировала выезд бывшего мужа-комика Руслана Ханумака за границу во время войны и рассекретила, в каких они отношениях.

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В коротком интервью для шоу «Тур зірками» на Люкс ФМ интернет-знаменитость заявила, что не слышала от экс-возлюбленного информации о том, что он окончательно эмигрировал в США и возвращаться не планирует.

При этом Алина добавила, что ей сложно найти общий язык со звездой «Лиги смеха», в том числе в вопросах о воспитании их совместно сына Артура, которому сейчас 7 лет.

«Я не знаю, достоверная ли прям информация, что он прям эмигрировал, я такой не слышала формулировки из его уст. Мы не обсуждали. Мы с ним не в очень хороших отношениях — как личных, так и, к сожалению, родительских. Общий язык мне найти с ним очень сложно и трудно, хотя я ради сына стараюсь это делать. Я, к сожалению, не могу за него отвечать. Я, к сожалению, ничего интересненького сказать не могу, потому что не знаю. Для меня главная задача — это чтобы мой сын понимал, что его родители друг друга уважают, как бы там ни было. Но конкретно для моего сына эта информация очень важна, не буду уточнять, является ли это правдой с моей стороны, но сын должен это знать. Так что я стараюсь его, знаете, в купол такой защитить. Чтобы наши с экс-мужем отношения негативные никак на него не влияли», — сказала Алина Шаманская.

Напомним, что Руслан объявил о выезде в США в начале июля, однако позже СМИ выяснили, что юморист пересек границу еще в начале мая в пункте пропуска Вилок на украино-венгерском участке.

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