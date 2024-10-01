В прошлом году артист женился на своей пиарщице

Известный украинский исполнитель и военнослужащий Виталий Козловский впервые рассказал, когда у него завязался роман с пиарщицей и менеджером Юлией Бакуменко, на которой он тайно женился 29 декабря 2023 года.

Читай также: Сын Дэвида и Виктории Бекхэм встречается с девушкой, которая старше его на 9 лет

Во время короткого интервью для программы «Тур зірками» на Люкс ФМ 39-летний артист признался, что начал встречаться с Бакуменко во время пандемии коронавируса. До этого периода у них были сугубо робочие отношения.

«Отношения стали серьезнее во время пандемии, а закрепились они во время войны. Моя жена — такая женщина, которая себя в войне так проявила, что куда ехал я, она готова была быть рядом и действительно помогать. Какое еще может быть подтверждение любви и силы этого человека?», — подчеркнул он.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovsky_music)

Также Козловский рассказал, как изменилась его жизнь после того, как он впервые стал отцом. В начале весны Юлия подарила ему сына Оскара.

«Жизнь изменилась к лучшему. Для меня сын – это как маяк сегодня. Я думаю, если бы его не было, может, и меня бы не было. Он мне дает такое воодушевление и уверенность, желание и жажду жизни, что я очень счастлив, что наконец-то в моей жизни есть вот такой особенный маленький мужчина, ради которого я готов пойти на все», — поделился Виталий.

Ранее мы писали, что Фреймут открыла школу этикета в Лондоне.