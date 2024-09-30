Пара связала себя узами брака 29 сентября 2018 года

Пэлтроу поздравила мужа с 6-летием брака снимком их поцелуя в пляжных нарядах instagram.com/gwynethpaltrow

Гвинет Пэлтроу и ее муж Брэд Фэлчак отметили годовщину свадьбы. В воскресенье, 29 сентября, 52-летняя звезда «Мстителей» и основательница бренда Goop опубликовала в романтическое фото с 53-летним возлюбленным-продюсером по случаю 6-летия их брака.

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На снимке Пэлтроу и Фэлчак сидели на разноцветной доске для серфинга в водоеме и целовались. Кинозвезда была одета в черное бикини, а ее муж позировал в белых плавках. Свой пост Гвинет подписала очень лаконично: «6».

Напомним, что знаменитости поженились в 2018 году после 4 лет отношений на скромной церемонии в Хэмптоне, Нью-Йорк, перед 70-ю гостями.

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Допис, поширений Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

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