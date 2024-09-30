Модель показала, как провела выходные с мужем и сыном

Известная украинская модель, актриса и ведущая Виктория Маремуха спровоцировала слухи о предстоящем разводе с мужем-французом. На своей странице в инстаграм 35-летняя финалистка второго сезона «Супер-модели по-украински» показала, как провела выходные на природе в компании Луи Беллье, за которого вышла замуж три года назад, и их 2-летнего сына Луки.

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На снимках и видео счастливая семья наслаждалась отдыхом в деревяном домике в лесной местности у реки, жарила зефир на костре и готовила другие блюда на мангале. Однако подпись Виктории к публикации вызвала беспокойство у ее поклонников.

Маремуха написала, что они с мужем живут отдельно, но стараются проводить как можно больше времени вместе с сыном. По словам блогерши, у нее с Луи есть специальных график для встреч.

«Наш семейный тихий уикенд оставлю здесь. Несмотря на то, что мы живем отдельно, мы сделали график так, чтобы все равно воспитывать и видеться с Лукой. А еще обязательно проводить время все вместе. Для Луки это очень важно», — удивила заявлением Виктория.

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Допис, поширений Вікторія Маремуха Беллє (@vicky_mare)

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