Как Венсан Кассель поздравил бывшую возлюбленную с юбилеем

Всемирно известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи празднует юбилей. В понедельник, 30 сентября, звезде «Малены», «Матрицы» «007: Спектр» и «Астерикса и Обеликса: Миссия "Клеопатра"» исполняется 60 лет.

По случаю праздника бывший муж именинницы решил поделиться редким снимком из их общего семейного архива. На своей странице в инстаграм в разделе сторис французский актер Венсан Кассель показал, как Моника выглядела после второй беременности. На старом фото 2010 года Беллуччи в авто кормила грудью младшую дочь Леони в то время, как старшая дочь Дева спала у нее на коленях.

«С днем рождения, Моника», — лаконично подписал Венсан на итальянском языке.

Моника Беллуччи с дочерями instagram.com/vincentcassel

Напомним, что Беллуччи и Кассель закрутили роман на съемках фильма «Квартира». Свадьба пары состоялась в 1999 году. В августе 2013-го пара объявила о разводе.

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