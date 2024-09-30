Избранник певицы называет себя «потомком африканских шаманов»

Скандальная певица Ани Лорак, которая замалчивает войну на родине и продолжает строить карьеру в РФ, во второй раз выходит замуж. Бойфренд исполнительницы Исаак Вижраку объявил об их помолвке.

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На своей странице в инстаграм испанский массажист и коуч по йоге, который называет себя «потомком африканских шаманов», запостил видео, где в ресторане стает перед Лорак на одно колено и преподносит ей кольцо. Артистка принимает подарок, а затем крепко обнимает избранника и целует его.

Стоит отметить, что Исаак предложил уроженке города Кицмань Черновицкой области стать его женой во время празднования ее 46-го дня рождения 27 сентября.

«Некоторые подарки остаются навсегда... С днем ​​рождения, моя любовь», — говорится в подписи к видео.

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Допис, поширений Isaac Vidjrakou (@isaac_vidjrakou)

Напомним, что в 2009-2019 годах Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. От этого брака у певицы есть 12-летняя дочь София. По информации в соцсетях, Вижраку тоже был женат. От прошлых отношений у мужчины есть сын и дочь.

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