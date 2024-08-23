Румер Уиллис в апреле 2023 года родила дочь Луэтту от Дерека Ричарда Томаса

Старшая дочь Уиллиса и Мур объявила о расставании с отцом своего ребенка instagram.com/rumerwillis

Американская актриса Румер Уиллис, которая весной прошлого года подарила своим знаменитым родителям Брюсу Уиллису и Деми Мур первую внучку, официально подтвердила слухи о расставании с отцом своего ребенка. С 2020 года она состояла в отношениях с музыкантом Дереком Ричардом Томасом.

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Один из подписчиков 36-летней звезды фильмов «Алая буква», «Стриптиз», «Однажды в Голливуде» и сериала «90210: Новое поколение» в инстаграм спросил у нее: «Вы с Дереком все еще пара?». В ответ Румер выпустила сторис, в которой призналась, что они с Томасом Больше не вместе.

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Допис, поширений DRT (@derekrichardthomas)

Уиллис заявила, что сейчас одинока, и добавила, что благодарна бывшему возлюбленному за рождение их совместной дочери Луэтты.

«Нет, я одинока, воспитываю ребенка и являюсь одной из родителей. Я так благодарна за Лу. Она — лучшее, что есть в моей жизни, и я всегда благодарна, что смогла найти время в этих отношениях, чтобы она вошла в мою жизнь», — написала Румер.

Румер Уиллис рассталась с Дереком Ричардом Томасом instagram.com/rumerwillis

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