Ранее бизнесмен заявлял, что возлюбленная не хочет быть публичным человеком

Финалист первого сезона романтического телепроекта «Холостячка» Алексей Тригубенко поделился новыми подробностями своей личной жизни. Неделю назад 35-летний предприниматель в интервью Славе Демину рассказал, что скрывает маму своего годовалого сына Марка, потому что она не хочет публичности, и признался, что возлюбленная старшего его.

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А вечером, 22 августа, Алексей обнародовал первое фото с гражданской женой и рассекретить ее имя. Случилось это после того, как бизнесмен пообещал подписчикам, что раскроет личность избранницы, если за три дня удастся закрыть благотворительный сбор. Необходимую сумму удалось собрать, однако на это понадобилось больше времени.

В своем видеообращении в инстаграм-сторис Алексей отметил, что многие донатили, только ради того, чтобы увидеть его любимую. Поэтому, чтобы все было справедливо, телезвезда засветил жену только частично.

На редком снимке Тригубенко с сыном и возлюбленной позировали во дворе загородного дома. Таинственная женщина с темно-русыми волосами стояла спиной к камере в черном платье с вырезом. В описании к фото Алексей отметил, что согласовал публикацию с избранницей и рассекретил, что ее зовут Ольга.

Алексей Тригубенко с сыном и возлюбленной ©instagram.com/aleksey_trygubenko

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