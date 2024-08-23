Поэт празднует юбилей 23 августа

Жадан в день своего 50-летия подогрел слухи о романе с депутаткой Бобровской instagram.com/solomiia.bobrovska

Популярный украинский писатель и музыкант Сергей Жадан, который несколько месяцев назад стал военнослужащим, в свой день рождения спровоцировал новую волну слухов о романе с нардепкой от партии «Голос» Соломией Бобровской.

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В пятницу, 23 августа, группа «Жадан и собаки» выпустила новый альбом по случаю 50-летия фронтмена музыкального коллектива. На обложке сборника под названием «Злий» звездный юбиляр появился в компании 34-летней Бобровской. На фото политик в светлом платье-рубашке из кувшина льет воду на руки Жадану, который позировал в черном наряде. Поклонники Сергея считают, что обложка альбома может служить подтверждением информации о его отношениях с Соломией.

Напомним, что Бобровская с октября 2022 года входит в состав парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В соцсетях можно найти несколько ее общих фотографий с поэтом с публичных мероприятий.

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Допис, поширений Zhadan i Sobaki (official) (@zhadanisobaki)

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