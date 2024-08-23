Дженнифер Лопес также уточнила финансовые нюансы развода.

Дженнифер Лопес указала официальной причиной развода с Беном Аффлеком "непреодолимые разногласия". Эта классическая формулировка не раскрывает подробности, но дает понять, что пара столкнулась с проблемами, которые не удалось победить. Говорили, что Бену не нравилось расточительство Дженнифер, в то время как она была недовольна его сварливостью и проблемами с контролем эмоций.

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Лопес также заявила, что не претендует на супружеские алименты и не намерена выплачивать их Аффлеку. Она выразила желание разделить их совместное имущество и долги, но отметила, что точный объем их общей собственности еще не определен, сообщает US Magazine.

Дата фактического расставания, по словам Лопес, – 26 апреля. Интересно, что всего за две недели до этого Бен и Дженнифер казались довольно близкими на публике, что не предвещало разрыва.

По слухам, инициатором развода был Аффлек, и настоящая причина может быть связана с его алкогольной зависимостью.

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Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес вместе с разводом собирается возобновить прежнюю фамилию.