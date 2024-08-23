Актриса 12 лет была замужем за певцом Джеком Макманусом

Британская актриса, певица и радиоведущая Мартина Маккатчен объявила о расставании с мужем. 48-летняя исполнительница роли Натали в популярном рождественском фильме «Реальная любовь» сообщила, что разводится с певцом Джеком Макманусом после 18 лет отношений и 12 лет брака.

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Мартина поделилась этой новостью в длинном заявлении, которое она опубликовала Инстаграм-сторис в четверг, 22 августа. По словам знаменитости, инициатором разрыва был ее муж, который моложе ее на 8 лет. Маккатчен добавила, что после расставания они с Джеком продолжат совместно воспитывать 9-летнего сына Рафферти, и попросила конфиденциальности для ее семьи в это время перемен.

«После долгих размышлений и размышлений Джек решил, что нам лучше расстаться после 18 лет совместной жизни, и я принимаю его решение. Мы оба очень счастливы и благодарны за нашего прекрасного 9-летнего сына Рафферти, счастье и благополучие которого всегда были и будут нашим приоритетом номер один. Мы оба, конечно, до сих пор дорожим и с нетерпением ждем возможности стать родителями нашего замечательного мальчика до конца нашей жизни… Хотя это решение менялось с течением времени, мы все еще ищем новый путь вперед как семья и любезно просим сейчас немного конфиденциальности… Особенно для нашего маленького мальчика. Наша любовь к Рафферти — это то, что никогда не поколеблется и не изменится, и мы, очевидно, хотим защитить его и помочь ему чувствовать себя в максимальной безопасности и защищенности. Заранее большое спасибо за ваше уважение и поддержку в это трудное время… И я продолжаю посылать Джеку всю любовь, удачу и счастье для следующей главы его жизни. Мы с Рафферти (как всегда) болеем за тебя!», — написала актриса.

Мартина Маккатчен объявила о разводе instagram.com/martinemccutcheon

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