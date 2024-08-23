Бывшая жена Ханумака рассказала об отношениях с певцом

Украинская блогерша, интервьюер и инфльюенсер Алина Шаманская впервые рассекретила, что у нее были романтические отношения с Вадимом Олейником, который ранее вместе с Владимиром Дантесом пел в дуэте «ДиО.фильмы». Об этом она рассказала в интервью для YouTube-проекта ТСН «Наодинці».

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По словам интернет-знаменитости, в начале журналистской карьеры она брала у певца комментарий. После этого артист попросил у Алины номер телефона и позвал ее на свидание. Шаманская призналась, что лучший поцелуй у нее был именно с Вадимом.

«Я брала у него интервью. Прихожу я к нему на съемку, мы снимаемся. У нас вообще не было никакого флирта, но после съемок он попросил у меня номер телефона. Сразу вечером он мне написал и пригласил на свидание. Я согласилась. Если бы меня спросили, с кем был лучший поцелуй, это был Вадим Олейник», — вспомнила бывшая жена Руслана Ханумака.

Влюбленные проводили много времени вместе — посещали рестораны, театры и кино. Однако отношения прекратились. Причину называть Шаманская не стала, однако вспомнила, что так и не решилась на интим с Олейником из-за того, что стеснялась своего заболевания стопы.

«Я хотела близости, я была готова, но я этого не делала, потому что у меня была косточка на ноге. Это у меня была косточка, которая называлась Халюс-вальгус. Я настолько стеснялась этой косточки, что я не зашла домой к парню, в которого была влюблена, с которым мы уже долгое время встречались, потому что мне было стыдно», — призналась Алина.

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