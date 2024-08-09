На каком мероприятии состоялся дебют пары

После 3 лет отношений: Ченнинг Тейтум и Зои Кравиц впервые вместе вышли на красную дорожку instagram.com/channingtatum

Ченнинг Тейтум и Зои Кравиц наконец-то дебютировали на красной дорожке как пара. Голливудские актеры в отношениях с 2021 года, однако ни разу не позировали на мероприятиях вместе.

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Влюбленные посетили премьеры фильма «Моргни дважды», которая состоялась в четверг (8 августа) в театральном комплексе DGA в Лос-Анджелесе.

35-летняя Зои выбрала для выхода в свет стильное платье черного цвета с вырезами по бокам от бренда Saint Laurent и украшения от Jessica McCormack. А 44-летний Ченнинг был одет в черный костюм и белую рубашку.

Отметим, что в октябре прошлого года в СМИ появилась информация, что Тейтум сделал предложение возлюбленной, однако пара официально не комментировала помолвку.

Ченнинг Тейтум и Зои Кравиц / Источник: Getty Images

Ченнинг Тейтум и Зои Кравиц / Источник: Getty Images

Ченнинг Тейтум и Зои Кравиц / Источник: Getty Images

Ченнинг Тейтум и Зои Кравиц / Источник: Getty Images

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