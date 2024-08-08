Предприниматель в отношениях с новой возлюбленной пять месяцев

Участник первого сезона реалити-шоу «Холостячка» Евгений Ковтуненко перестал скрывать свою новую девушку. Ранее 39-летний предприниматель публиковал фото с девушкой со спины, однако по небольшого юбилея решил показать ее лицо и рассказать несколько интересных фактов о ней.

Читай также: Полякова ответила на слухи о ссоре с Ефросининой и окончательном закрытии «Взрослых девочек»

На своей странице в инстаграм Ковтуненко сообщил, что встречается с Марусей ровно пять месяцев. По словам юриста и ресторатора, он в отношениях с «самой умной девушкой в мире», которая владеет прекрасным чувством юмора и обожает детективы и всевозможные расследования. Любимая Евгения не публичная личность, и в ее закрытом инстаграм аккаунте только 170 читателей, хотя на ее бизнес-профиле более 10 тысяч подписчиков.

Также Ковтуненко признался, что таинственная блондинка — кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике и с юмором пожаловался, что она «просто разносит в хлам на корте в сквош». Бизнесмен добавил, что познакомился с девушкой в декабре, однако их первая встреча состоялась 8 марта.

«Она просто невероятная. Ну пока достаточно, потому что я могу получить нагоняй за этот пост, но захотелось поделиться с вами интересными фактами. Маруся, доброе утро. С праздником», — написал под селфи из автомобиля Ковтуненко.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Євгеній Ковтуненко (@kov2nenko)

Ранее мы писали, что Квиткова в крошечном бикини похвасталась отдыхом на яхте.