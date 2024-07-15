Певица сфотографировала бывшего и нынешнего на прогулке с детьми

Слава Каминская показала, как экс-муж проводит время с ее новым избранником instagram.com/babaslavka

Украинская исполнительница Слава Каминская, которая сейчас живет на Тенерифе, рассекретила, какие отношения сложились у ее экс-мужа Эдгара Каминского с ее нынешним бойфрендом, лицо и имя которого она около двух лет скрывает от публики.

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На своей странице в инстаграм 39-летняя бывшая участница дуэта «НеАнгелы» запостила фото, где Эдгар и ее новый избранник проводят время вместе. Слава сфотографировала мужчин со спины на вечерней прогулке с детьми. На снимке Каминский держал за руку 9-летнего сына Леонарда, а возлюбленный его бывшей жены вел 8-летнюю дочь Лауру.

«Даже расстраивать вас не хочется», — подписала кадр Слава.

Слава Каминская показала, как экс-муж проводит время с ее новым избранником instagram.com/babaslavka

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