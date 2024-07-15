Экс-футболист отпраздновал годовщину свадьбы с моделью Кристен Пазик

Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который сейчас занимает должность президента Украинской ассоциации футбола, публично обратился к своей жене. 14 июля экс-спортсмен поздравил американскую модель польского происхождения Кристен Пазик с годовщиной свадьбы.

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На своей странице в инстаграм Шевченко поблагодарил любимую за 20 лет их супружеской жизни и показал два фото из семейного архива. На первом снимке пара позировала во время одного из светских мероприятий в элегантных нарядах черного цвета. А на втором кадре Кристен и Андрей обнимались в домашней обстановке.

«20 лет. Кристен, я люблю тебя. Спасибо, что всегда рядом со мной», — трогательно подписал фото Шевченко.

Напомним, что в браке звездной пары родилось четверо сыновей — Джордан (2004), Кристиан (2006), Александр (2012) и Райдер-Габриэль (2014).

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Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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