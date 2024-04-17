Ранее пара объявила о кризисе в отношениях

Известная украинская певица MamaRika две недели назад заявила, что она на грани развода со звездой «Лиги смеха», блогером и юмористом Сергеем Середой. Супруги продолжают жить вместе и усердно работают над своими отношениями с психологами. В новом интервью для YouTube-шоу Люкс ФМ «Чат Дівчат» 35-летняя исполнительница хитов «Люди», «Проліски» и «Maemo» поделилась новыми подробностями о кризисе в браке.

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По словам MamaRika, в последние полгода она начала больше уделать времени себе и теперь чаще встречается с друзьями. Однако ее выходы в свет вызвали ревность у мужа. Сергей часто пишет или звонит звездной жене, чтобы выяснить где и с кем она находится и чем занимается.

«У него есть ревность. Еще это добавляет масла в огнь. Я немного изменила прошивку, я сейчас впервые за два с половиной года вспомнила, кто я есть. У меня восстановилась сексуальная энергия. Последние полгода я собой активно занимаюсь. Где-то есть какая-то ревность: "А что ты? Где ты? А чего ты?". Какого-то личного пространства хочется, а у нас сейчас еще и в этом проблемы. Я где-то могу зависнуть, а он: "А где ты?"», — рассказала артистка.

MamaRika отметила, что ранее в отношениях с Середой всегда было доверие. По мнению певицы, муж забыл, какими они были до рождения ребенка в августе 2021 года.

«У нас это чувство раньше не существовало в наших отношениях. Мы настолько доверяли, что не было даже места ревности. Теперь, когда я снова восстановила себя, я вновь обрела себя и даю себе возможность быть той Настей, какой я была до ребенка, он забыл, что я таковой могу быть», — добавила она.

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