Певица рассказала о кризисе в отношениях с мужем

Известная украинская певица MamaRika заявила, что у ее семьи тяжелые времена. На своей странице в Инстаграм артистка откровенно рассказала о проблемах в браке со звездой «Лиги смеха» и «Однажды в Одессе» Сергеем Середой.

По словам исполнительницы хитов «Люди», «Проліски» и «Maemo», она с мужем переживают кризис в отношениях, однако всеми способами пытаются избежать развода.

MamaRika отметила, что все ее самые лучшие и самые тяжелые периоды в жизни отражаются в ее песнях. Пережитые эмоции после конфликтов с Сергеем она передала в своей новой работе. В пятницу, 5 апреля звезда сцены выпустила трек «Хтось йде».

«На грани разрыва… Народ, мы всегда честны с вами и не хотим ничего скрывать. Любые отношения в какой-то момент исчерпывают себя — это взрослая жизнь. Наша семья проживает сверхсложные времена, и так как сейчас нас не шатало никогда! Так сложилось, что каждый этап нашей жизни я отчеканиваю в своих песнях. Я бы очень хотела сказать вам, что "Хтось йде" — это трек об опыте, который мы когда-то пережили, и уже все хорошо. Нет к сожалению. Все происходит прямо сейчас, в этот момент, в эту секунду. Вся наша боль и все конфликты вылились в эту работу. Уверена, она отзовется в сердцах многих, потому что такие кризисы проживает множество семей, множество пар. Очень тяжело держаться в таких условиях, в которых мы живем. Кто страдает молча, кто пытается спасти ситуацию. Мы с Сергеем не хотим сдаваться, и стараемся делать все, что в наших силах, чтобы сохранить то, что мы имеем. Если вы сейчас проходите через то же самое, надеемся, что после просмотра клипа вы получите силы, чтобы не отпускать своих самых дорогих и за них бороться…Знайте, вы не одни…Это ок быть не ок», — поделилась MamaRika.

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Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official)

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