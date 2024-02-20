Ведущая вспомнила один из разговоров со своей подругой

Украинская ведущая и издательница Ольга Фреймут публично высказала свое мнение об изменах мужчин. Знаменитость вспомнила один из разговоров со своей близкой подругой, которая узнала о предательстве любимого.

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Телезвезда рассекретила совет, который тогда дала. Фреймут назвала изменщика залежавшимся товаром на распродаже и заявила, что на месте подруги никогда бы не простила этого мужчину.

Интересно, что разговор об измене Ольга использовала в качестве примера для своих уроков этикета в соцсетях. Знаменитость объяснила, что советы нужно давать лишь тогда, когда вас о них просят.

«Эти измены… я бы не прощала. Ибо зачем мне мужчинчик, заляпанный чужими руками, как залежавшийся товар из распродаж? Это я такое подруге советовала, хотя прежде чем посоветовать, по этикету надо спросить: "можно дать тебе совет?"», — подчеркнула Фреймут.

Фреймут заговорила об измене instagram.com/freimutolia

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