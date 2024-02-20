Ведущий объявил о новом романе спустя год после расставания с женой

Известный украинский теле- и радиоведущий Никита Добрынин дал редкий комментарий о своей личной жизни спустя 13 месяцев после объявления о разводе с Дашей Квитковой. Главный герой девятого сезона шоу «Холостяк» опроверг слухи, что встречается с блогершей Чарой Хорив, однако признался, что у него все же есть возлюбленная.

В интервью программе «Тур зірками» для YouTube-канала Люкс.ФМ Добрынин заявил, что его новая избранница — не публичный человек. Также он добавил, что познакомит девушку со своим двухлетним сыном, когда почувствует, что эти отношения действительно серьезные.

«У меня нет с ней (Чарой – ред.) романа. У нас с ней прекрасное дружеское общение и мне это приятно. Сейчас мое сердце не свободно. Она занимается совсем другим. Я рад, что она не из моей, не из публичной сферы. Если я буду понимать, что это сверхсерьезные отношения, то я с радостью буду знакомить с Львом. Пока еще не знакомил», — поделился Никита.

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