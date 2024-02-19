Модель и бывший «Холостяк» сейчас живут в Канаде

Украинская модель Дарья Хлистун призналась, планирует ли она после окончания полномасштабной войны вместе с семьей возвращаться в Украину. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис жена участника десятого сезона «Холостяка» и профессионального пилота Макса Михайлюка отметила, что долгий период не могла планировать жизнь за границей, поскольку очень сильно хотела вернуться домой и ждала, когда в стране станет безопастнее.

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Но сейчас Дарья понимает, что война может затянутся еще на несколько лет. Она допускает, что вместе с мужем и детьми может привыкнуть к жизни в другой стране и откажется от переезда на родину. В настоящее время Хлистун и Михайлюк живут с трехлетней дочерью Арианой и двухнедельным сыном Димитрием в канадской провинции Онтарио.

«Я была очень долго в состоянии: "Вот-вот мы вернемся домой". Я не могла планировать жизнь где-то за границей, потому что очень хотела в Украине и ждала, когда будет безопасно вернуться туда с ребенком. Сейчас я даже не думаю о возвращении. Думаю, что к тому времени мы уже очень сильно "пустим корни" в другой стране», — поделилась звезда подиумов.

Дар'я Хлистун висловилась про повернення до України instagram.com/dasha_khlystun_

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