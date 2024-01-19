Экс-участница «ВИА Гры» рассказала, общается ли 5-летний Мартин со своим папой

«Бросил трубку»: Миша Романова пыталась связаться с отцом своего сына в начале войны instagram.com/misharomanova

Украинская певица Миша Романова, которая в 2013-2018 годах была солисткой группы «ВИА Гра», призналась, поддерживает ли она связь с отцом своего ребенка.

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На своей странице в Инстаграм в разделе сторис 33-летняя артистка рассекретила, что ее бывший возлюбленный не интересуется жизнью своего пятилетнего сына Мартина, поэтому они не общаются.

Романова добавила, что пыталась связаться с мужчиной в первые дни полномасштабной войны, однако он не захотел с ней говорить и не отвечал на сообщения.

«С отцом Мартина мы не общаемся. В начале полномасштабного вторжения я позвонила ему, но он бросил трубку и никогда не перезвонил. И не ответил на мои смс», — поделилась Романова.

Миша Романова рассказала об отце своего ребенка instagram.com/misharomanova

Отметим, что Миша продолжает скрывать имя отца своего сына, однако ранее признавалась,что это украинский режиссер, с которым она рассталась до рождения ребенка.

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