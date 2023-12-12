12 декабря хореограф Андрей Дикий отмечает юбилей

Популярная украинская актриса и ведущая канала «Дом» Лилия Ребрик посвятила новую публикацию в соцсети своему мужу. Во вторник, 12 декабря, хореограф Андрей Дикий отмечает 45-летие, поэтому его знаменитая жена решила публично поздравить его с юбилей.

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По случаю дня рождения любимого Ребрик запостила кадр из их совместной фотосессии. На снимке телезвезда в белом платье наклонилась к Андрею, который сидел на полу и с улыбкой смотрел в глаза Лилии. В подписи к семейному фото ведущая призналась Дикому в любви.

«Я так безгранично люблю тебя. С днем рождения, мой Дикий», — обратилась к имениннику Ребрик.

Напомним, что супруги готовятся к пополнению в семье. В марте Лилия и Андрей станут многодетными родителями — у них родится третья дочь.

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Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

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