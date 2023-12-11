Лиам Хемсворт появился на ковровой дорожке с Габриэллой Брукс

Голливудский актер Лиам Хемсворт после скандального развода с певицей Майли Сайрус тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз. 33-летний исполнитель роли Гейла Хоторна в франшизе «Голодные игры» не часто появляется на публике со своей девушкой Габриэллой Брукс, но на днях влюбленные совершили редкий выход на ковровую дорожку одного из светских мероприятий.

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Лиам и Габриэлла вместе позировали перед фотографами во время посещения гала-концерта NGV 2023 в субботу, 2 декабря, в Национальной галерее Виктории в Мельбурне, Австралия. Брукс пришла в атласном платье светло-синего цвета с брошью и без брителек, а Хемсворт выбрал черный костюм, белую рубашку и галстук.

Напомним, что актера впервые заметили с моделью из Сиднея в декабре 2019 года спустя три месяца после объявления о расставании с Сайрус. Однако первый официальный выход Лиама и Габриэллы в качестве пары состоялся только в июне 2021 года во время одного из благотворительных мероприятий.

Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс / Источник: Getty Images

Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс / Источник: Getty Images

Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс / Источник: Getty Images

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