Слава Каминская подтолкнула подписчиков к общению, поздравив своего таинственного спутника.

Экс-участница "неАнгелов" Слава Каминская оставила поздравление для своего любимого. 39-летняя певица выставила в инстаграмме снимок с избранником, спрятав его лицо за смайлом. Аудитория живо обсуждает это.

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"Везет же людям иногда, как мне, например. С днем рождения, любимый", – подписала кадр бывшая жена пластического хирурга Эдгара Каминского.

Источник: instagram babaslavka

Читатели исполнительницы вспомнили в комментариях и вышеупомянутого экса, и оценили мужчину на снимке. На ряд отзывов Слава ответила.

Источник: instagram babaslavka

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