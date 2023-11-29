Певица впервые рассказала о муже, который старше ее на 13 лет

Украинская певица KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, впервые рассказала о мужчине, за которого тайно вышла замуж во время полномасштабной войны. В интервью Маше Ефросининой 31-летняя экс-участница шоу «X-Фактор» и «Голос країни» рассекретила, что ее возлюбленного зовут Вячеслав. Он родом из Днепра, однако в детстве вместе родителями переехал в Израиль.

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По словам Анастасии, с будущим мужем она впервые встретилась во время благотворительного концерта, соорганизатором которого был Вячеслав. Он старше певицы на 13 лет и имеет детей от предыдущих отношений. После знакомства KOLA и Вячеслав продолжили общение в онлайн-режиме, а спустя три месяца мужчина позвал артистку к себе в гости.

«Он сделал предложение в этом году, когда мы были в Израиле. Просто открывается эта коробочка и он говорит: "Ты не станешь моей женой?". И мы 5 минут говорили, что делать. Я украинка, патриотка, я не уеду из страны. Готов ли он переехать? Что будет, когда родится ребенок? Он стоит в ахере, говорит, мы что-нибудь придумаем. И через 5 минут подходит его друг с букетом роз. Ну и потом я уже сказала "Да" и мы пошли ужинать», — рассказала певица.

KOLA призналась, что свадьба с Вячеславом состоялась в Праге. На церемонии присутствовали только самые близкие родственники и друзья пары. Сейчас влюбленные живут на две страны.

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