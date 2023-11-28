Экс-влюбленные записали видео о своем расставании

Тринчер и Волошин официально объявили о разводе спустя год после свадьбы Фото: instagram.com/annatrincher_official

Украинская актриса и певица Анна Тринчер спустя несколько месяцев после появления первых слухов о разводе с мужем-блогером Александром Волошиным официально подтвердила их расставания. На YouTube-канале 22-летней исполнительницы появилось 57-минитное видео, где она обсуждает с экс-возлюбленным причины расторжения брака, а также вспоминает самые приятные моменты их совместной жизни.

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В начале ролика Анна рассекретила, что кризис в отношениях начался полгода назад, когда психиатр поставил ее мужу диагноз «депрессия с обсессивно-компульсивным расстройством». Певица со слезами на глазах заявила, что развод для нее — это маленькая смерть, и добавила, что решение о расставании принял Александр.

«Да друзья, наша история окончена. Мы взрослые люди и так бывает, главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет — не важно. Надеюсь вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как и мы друг друга. Спасибо всем. Спасибо тебе, Саш. МЫ РАЗВОДИМСЯ», — подписала видео Анна.

Напомним, что пара начала встречаться весной 2021 года, а их свадьба состоялась в сентябре 2022 года.

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