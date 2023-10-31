Бывшая подопечная Монатика озвучила причину разрыва отношений с бойфрендом

Украинская исполнительница Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, объявила о том, что ее сердце снова свободно. Участница «Голосу країни» рассталась с мужчиной, с которым была в отношениях около пяти лет.

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О переменах в личной жизни знаменитость сообщила в новом выпуске программы «Ранок у великому місті». По словам Лидии, она разошлась с бойфрендом более полугода назад. Причиной стало то, что со временем роман пары превратился в крепкую дружбу.

«Мне никто не делал предложение. Я не знаю, к счастью это или к сожалению. Могу сказать о том, что я сейчас свободная девушка. Разошлись более полугода назад. Никаких причин нет. Ты просто понимаешь, что вы превратились в очень классных друзей», — призналась артистка.

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