Кинозвезды вместе с лета 2021 года

Зои Кравиц и Ченнинг Тейтум помолвлены после двух лет отношений Getty Images

Голливудские актеры Ченнинг Тейтум и Зои Кравиц недавно обручились, подтвердили изданию People многочисленные источники из окружения пары.

Зои была замечена с обручальным кольцом, когда шла на звездную вечеринку в честь Хэллоуина с Ченнингом в субботу вечером, 28 октября, в Лос-Анджелесе.

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На мероприятии 34-летняя звезда «Бэтмена» была одета как Розмари Вудхаус из «Ребенка Розмари», а 43-летний исполнитель главной роли в «Супер Майке» появился в костюме младенца.

Зои Кравиц и Ченнинг Тейтум / Источник: Getty Images

Официального объявления о помолвке знаменитые влюбленные пока не делали. Ченнинг и Зои начали встечаться после знакомства на кастинге фильма «Остров кисок» летом 2021 года.

Тейтум ранее был женат на Дженне Дуанн, и у них есть 10-летняя дочь Эверли. А Кравиц ранее была замужем за актером Карлом Глусманом.

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