Зои Кравиц и Ченнинг Тейтум помолвлены после двух лет отношений
Голливудские актеры Ченнинг Тейтум и Зои Кравиц недавно обручились, подтвердили изданию People многочисленные источники из окружения пары.
Зои была замечена с обручальным кольцом, когда шла на звездную вечеринку в честь Хэллоуина с Ченнингом в субботу вечером, 28 октября, в Лос-Анджелесе.
Читай также: Екатерина Кухар спровоцировала слухи о разводе с Александром СтояновымНа мероприятии 34-летняя звезда «Бэтмена» была одета как Розмари Вудхаус из «Ребенка Розмари», а 43-летний исполнитель главной роли в «Супер Майке» появился в костюме младенца.
Зои Кравиц и Ченнинг Тейтум / Источник: Getty Images
Официального объявления о помолвке знаменитые влюбленные пока не делали. Ченнинг и Зои начали встечаться после знакомства на кастинге фильма «Остров кисок» летом 2021 года.
Тейтум ранее был женат на Дженне Дуанн, и у них есть 10-летняя дочь Эверли. А Кравиц ранее была замужем за актером Карлом Глусманом.
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