Певица рассекретила, чем радовал ее Вадим Буряковский, когда был богатым бизнесменом

«Потратила все его деньги»: Оля Полякова рассказала о самых дорогих подарках от мужа instagram.com/polyakovamusic

Украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова призналась, дарил ли ей Вадим Буряковский дорогие подарки. В интервью для для проекта Люкс.ФМ «33 питання» популярная артистка рассекретила, что ее муж совсем не романтичный.

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По словам звезды сцены, ранее ее возлюбленный покупал для нее авто и бриллиантовые украшения, однако после потери бизнеса редко делает ей приятные сюрпризы. Оля добавила, что была бы рада получить от мужа хотя бы букет полевых цветов.

«Мой муж неромантичный вообще. У него вся романтика раньше выливалась в меха, машины и бриллианты. Но когда он обеднел, он всего этого не делает. А по-другому он не умеет. Я ему говорю: "Так романтика — это же не только бабки. Ну пойди нарви мне ландышей, каких-то полевых цветов, принеси в постель. Тоесть, я живу без розовых соплей», — сказала Полякова.

Певица не озвучила самый дорогой подарок от Вадима, но с юмором ответила, что и так потратила все его деньги.

«В принципе, я потратила все его деньги, какие у него были, а у него было немало. Но я быстро справилась, потому что я очень талантливая», — пошутила Оля.

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