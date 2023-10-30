«Потратила все его деньги»: Оля Полякова рассказала о самых дорогих подарках от мужа
Украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова призналась, дарил ли ей Вадим Буряковский дорогие подарки. В интервью для для проекта Люкс.ФМ «33 питання» популярная артистка рассекретила, что ее муж совсем не романтичный.
Читай также: Смерть Сергея Сивохо: где состоится церемония прощания с украинским шоуменомПо словам звезды сцены, ранее ее возлюбленный покупал для нее авто и бриллиантовые украшения, однако после потери бизнеса редко делает ей приятные сюрпризы. Оля добавила, что была бы рада получить от мужа хотя бы букет полевых цветов.
«Мой муж неромантичный вообще. У него вся романтика раньше выливалась в меха, машины и бриллианты. Но когда он обеднел, он всего этого не делает. А по-другому он не умеет. Я ему говорю: "Так романтика — это же не только бабки. Ну пойди нарви мне ландышей, каких-то полевых цветов, принеси в постель. Тоесть, я живу без розовых соплей», — сказала Полякова.
Певица не озвучила самый дорогой подарок от Вадима, но с юмором ответила, что и так потратила все его деньги.
«В принципе, я потратила все его деньги, какие у него были, а у него было немало. Но я быстро справилась, потому что я очень талантливая», — пошутила Оля.
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