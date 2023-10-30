Актриса и певец встречались около полгода

Украинская актриса и модель Лиза Василенко, наиболее известная по роли Лолиты Гавриленко в сериале «Школа», и российский рэпер Моргенштерн больше не вместе. О том, что пара распалась спустя полгода отношений пишут росСМИ со ссылкой на интервью Моргенштерна с Ксенией Собчак, запись которого состоялась с телезрителями 26 октября в Дубае.

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25-летний исполнитель не рассекретил причину разрыва с уроженкой Днепропетровска и фигуранткой базы «Миротворец», однако заявил, что Лиза была его первой и «сумасшедшей» любовью. Стоит отметить, что за год до романа с украинкой Моргенштерн развелся с Диларой Зинатуллиной.

Напомним, что Василенко строила карьеру в москве. В 2021 году она в одном из интервью заявила, что «лучше сдохнуть здесь [в России], чем в Украине». После начала полномасштабной войні она извинились за своих слова и выехала из рф в Европу. А Моргенштерн, настоящее имя которого Алишер Валеев, в мае прошлого года был внесен в рф в список «иноагентов». Сейчас артист живет в ОАЭ.

Лиза Василенко и Моргенштерн Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

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