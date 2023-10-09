Сначала звездная пара платила наличными за новый особняк в Беверли-Хиллз

Лопес и Аффлек купили дом за 61 млн долларов, взяв на него ипотечный кредит на 30 лет Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек взяли ипотечный кредит на 20 миллионов долларов на особняк в Беверли-Хиллз стоимостью 61 миллион долларов, за который они предположительно платили наличными, пишет The U.S. Sun.

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После длительного ппоиска идеального дома звездная пара наконец купила роскошную недвижимость в мае. Сообщалось, что они заплатили покупную цену в размере 60,85 миллиона долларов наличными. Но теперь, похоже, они пересмотрели свои финансы и взяли колоссальный 30-летний ипотечный кредит в JPMorgan Chase Bank. Контракт с банком певица и актер подписали 31 августа.

Дом на 12 спален и 24 ванных комнаты, в котором есть собственный крытый спортивный комплекс и парковка на 92 машины, был куплен через трастовый фонд, связанный с бизнес-менеджерами знаменитых супругов Гэри Крессом и Брайаном Мерфи. Первые шесть лет Дженнифер и Бен будут отдавать проценты (5,5), затем ставка увеличивается, но выплачивать основную сумму и проценты начнут не раньше ноября 2033 года.

Эксперты говорят, что это выгодная сделка для пары из шоу-бизнеса, поскольку ставки по ипотечным кредитам достигли 22-летнего максимума. Перед покупкой пара жила в доме Джей Ло в Бель-Эйр, который она купила за 28 миллионов долларов в мае 2016 года и в настоящее время продает за 42,5 миллиона долларов.

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