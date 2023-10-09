Украинская защитница рассталась с Евгением Стипанюком через полгода после рождения их дочери

Снайперша Евгения Эмеральд, также известная как Жанна д’Арк, подтвердила слухи в СМИ, что она разошлась со своим мужем-военным Евгением Стипанюком. Официальное заявление о переменах в личной жизни украинская защитница сделала на своей странице в Инстаграм.

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Причину расставания спустя год после свадьбы и полгода после рождения дочери Евгения пообещала озвучить позже в соцсетях и интервью. Эмеральд добавила, что по закону не может оформить развод с Стипанюком, пока их ребенку не исполнится год. Свой пост Евгения дополнила черно-белым фото со свадьбы.

«Официально. Это — развод. Многие из вас и так все понимали, но я устала молчать.К сожалению, причина не в банальной разнице в характерах или в бытовых ссорах. Она гораздо серьезнее. Впоследствии вы все узнаете и поймете мои поступки. Де-факто я свободная женщина, но, согласно законодательству, не могу получить развод, пока ребенку не исполнился один год. Но главное, что я чувствую себя свободной. Прошу отнестись с уважением. Вся официальная информация — в моих соцсетях и интервью медиа», — обратилась к подписчикам снайперша.

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Допис, поширений Євгенія Емеральд (@emerald.evgeniya)

Напомним, что пара поженилась на передовой в октябре прошлого года, а 14 апреля у них родилась дочь Афина. Летом Эмеральд удалила все общие фото с мужем в соцсетях и уехала из их общей квартиры.

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