Певица завершила бракоразводный процесс с Далтоном Гомесом

Всемирно известная певица и актриса Ариана Гранде и и агент по продаже недвижимости Далтон Гомес официально завершили свой развод всего через три недели после подачи заявления в суд.

Как сообщает TMZ, 30-летней исполнительнице хитов «7 rings», «Into You» и «Thank u, next» удалось быстро урегулировать бракоразводный процесс, поскольку у нее и экс-возлюбленного был брачный договор

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Согласно соглашению, Далтон получил чек от Арианы на общую сумму 1,25 миллионов долларов, не облагаемые налогом. Бывшая пара также разделит «чистую прибыль» от продажи их дома в Лос-Анджелесе и Гранде дополнительно заплатит 25 тысяч долларов гонорара адвокату Гомес.

Напомним, что в заявлении на развод от 18 сентября Гранде причиной расставания назвала «непримиримые разногласия». Согласно документам, она и Далтон разошлись 20 февраля 2023 года. В июле стало известно, что у певица закрутила роман с актером Итаном Слейтером.

Ариана Гранде и Далтон Гомес / Источник: instagram.com/arianagrande

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