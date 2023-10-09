Певица замужем за Сергеем Грисюком

«Моим отношениям 23 года»: Оля Цибульская показала себя и мужа в молодости Фото: instagram.com/cybulskaya

Украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская поделилась редкой фотографией с семейного архива. Артистка впервые запостила в соцсети снимок со своим мужем, который был сделан во времена их молодости и задолго до официальной свадьбы.

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В разделе сторис 37-летняя Цибульская рассекретила, что ее история любви с предпринимателем и бывшим депутатом Радивиловского городского совета Сергеем Грисюком началась еще в школе. Пара вместе 23 года, девять из которых в браке.

Певица обнародовала кадр, где она и Сергей еще совсем юные позируют за столом в ночном клубе. На фото Олю почти не узнать: она пришла на свидание с любимым в черном топе без брителек, распущенными волосами и ярким макияжем со стрелками на глазах.

«Моим отношениям 23 года. Это очень не модно для современного мира, а для шоу-бизнеса я вообще кринджатина», — пошутила Цибульская.

Напомним, что в начале 2015 года Оля родила мужу сына Нестора.

Оля Цибульская показала фото с мужем Сергеем

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