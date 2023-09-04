Кто стал инициатором разрыва

Знаменитая британская актриса Софи Тернер и американский музыкант Джо Джонас разводятся после четырех лет брака. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники из близкого окружения пары.

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Инициатором развода стал Джо Джонас. Известно, что он консультировался с двумя адвокатами из Лос-Анджелеса, специализирующимися на бракоразводных процессах. Участник группы Jonas Brothers готовится обратиться в суд, чтобы поставить точку в отношениях с ней. По данным источников, у звездных супругов уже полгода "серьезные проблемы" в отношениях. Как утверждают инсайдеры, Джонас подает на развод в связи с тем, что родительские обязанности полностью легли на него и ему даже приходилось быть с детьми во время гастролей со своими братьями Ником Джонасом и Кевином Джонасом.

Джо Джонас и Софи Тернер / Источник: Getty Images

«В течение последних трех месяцев Джо присматривал за их двумя маленькими детьми практически всё время, даже когда его группа гастролировала. В настоящее время рядом с Джо оба ребенка, и его группа гастролирует по США», — цитирует TMZ инсайдера.

Напомним, что об отношениях Софи и Джо стало известно в 2016 году. Спустя год пара сообщила о помолвке. В мае 2019-го артистка вышла замуж за избранника. Тернер и Джонас устроили две брачные церемонии в Лас-Вегасе и на юге Франции. Супруги воспитывают двух дочерей. Уилле уже три года, а младшей недавно исполнился год, имя которой не разглашается публично.

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