Актер сделал предложение бывшей жене на открытии собственной ветклиники

Украинский актер Алексей Суровцев спустя два года после развода возобновил отношения с бывшей женой. Звезда сериала «След» во второй раз сделал предложение Ксении во время открытия собственной ветеринарной клиники и приюта для животных месяц назад.

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В новом выпуске программы «ЖВЛ» 41-летняя знаменитость поделился первые подробностями о подготовке ко свадьбе. Суровцев признался, что церемония состоится осенью. По словам актера, он и Ксения пригласят только 10-15 самых близких людей. Сейчас влюбленные занимаются поиском локации для праздника.

«Мы сегодня только ездили смотрели локацию. Идеально было бы расписаться и поехать куда-нибудь на острова. Но мы понимаем, что пока это невозможно. Поэтому мы ищем сейчас локацию на 10-15 гостей максимум. То есть мы расписались, легкий фуршет, немного посидели и все… Не будет такой громкой свадьбы. Это будет уже осенью. Я бы, честно говоря, уже расписался, но у Ксении там какая-то Венера… Женские вот эти штуки. Я уважаю ее мнение, хоть и не очень его воспринимаю. В 41 год я наконец-то научился находить компромиссы. Раньше бы — нет», — рассказал Алексей.

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