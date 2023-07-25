Участник второго сезона шоу женится на блогерше и дизайнере Валерии Чернецкой

Участник второго сезона романтического проекта «Холостячка» Роман Свечкоренко рассказал, как идет подготовка к свадьбе с блогершей и дизайнером Валерией Чернецкой. которой он сделал предложение в октябре 2022 года.

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В Инстаграм-сторис 33-летний психолог и блогер рассекретил, что он и Валерия официально стану мужем и женой в конце августа. По словам звезды реалити-шоу, он и его невеста планируют провести две церемонии. Одну свадьбу они отметят с родителями и родственниками, на второй праздник позвут друзей и близких знакомых.

«Решили сделать свадьбу в конце августа, а так, как людей, которых хочется пригласить и разделить с ними наше событие очень много, приняли решение сделать две свадьбы, одну для наших друзей и близких людей, другую для родителей и родственников», — сообщил Роман Свечкоренко.

Когда свадьба Романа Свечкоренко и Валерии Чернецкой Фото: instagram.com/svechkorenko

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