Актриса обручилась со своим бойфрендом после пяти лет отношений

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер готовится в третий раз пойти под венец. 51-летняя звезда фильмов «Перл-Харбор», «Сорвиголова» и «Электра» обручилась с генеральным директором компании CaliGroup Джоном Миллером, с которым в отношениях более пяти лет. О помолвке сообщило издание Life&Style со ссылкой на источники с окружения звездной пары.

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По словам инсайдеров, Миллер и Гарнер планируют пожениться на скромной церемонии в кругу близких друзей и родственников. В списке приглашенных гостей могут оказаться актриса и продюсер Риз Уизерспун, дизайнер ювелирных украшений Дженнифер Мейер, коллега Гарнер по сериалу «Шпионка» Виктор Гарбер, шеф-повар Ина Гартен и экс-муж Дженнифер Бен Аффлек с женой Дженнифер Лопес.

«Хотя у них уже крепкие отношения, по закону они станут мужем и женой, это будет вишенкой на торте. Они тайно помолвлены уже несколько месяцев. Теперь планируют свадьбу. Это будет очень сдержанно и очень просто, но элегантно в стиле Джен. Она просто хочет церемонию на заднем дворе с семьей и друзьями. Одним из самых ярких моментов для Джен будет то, что ее дети будут проводить ее к алтарю. Она взволнована этим моментом», — поделился инсайдер.

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Напомним, что Гарнер в 2000-2004 годах была женой актера Скотта Фоли. А в 2005-2018 годах она была замужем за Беном Аффлеком, от которого родила троих детей — Вайолет (2005), Серафину (2009) и Сэмюэла (2012).

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