Кинозвезды почти полгода не появлялись вместе на публике

Американский актер египетского происхождения Рами Малек расстался со своей возлюбленной и коллегой по фильму «Богемская рапсодия» Люси Бойнтон. Как пишет Daily Mail, 42-летний номинант на «Оскар» пять месяцев не появлялся на публике с Бойнтон, которая моложе его на 13 лет. В последний раз их видели вместе в феврале на церемонии вручения премии BAFTA-2023.

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Слухи о расставании пары появились после того, как Малек был замечен с 27-летней звездой «Короны» Эммой Коррин. Также он засветился с другой загадочной блондинкой на концерте Брюса Спрингстина в начале этого июля. А Люси чуть более недели назад поехала на Уимблдон одна, хотя ранее они с Малеком посещали теннисный турнир вместе.

Источник издания в Голливуде сказал: «Рами очень скрытен. Когда вы встречаетесь с ним, он как кошачья мята для дам, потому что он такой милый и очаровательный. Но он никогда не говорит о своей личной жизни. Он и Люси очень милы вместе, но уже несколько месяцев ходят слухи, что они расстались».

Рами Малек и Люси Бойнтон в «Богемской рапсодии» / Источник: imdb.com

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