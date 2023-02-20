Украинская певица поделилась фактами из личной жизни

Известная украинская исполнительница MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочеткова, часто отвечает на вопросы своих поклонников в Инстаграм-сторис. Один из пользователей Сети попросил знаменитость поделиться воспоминаниями о своей первой любви.

По словам MamaRika, она впервые влюбилась в 10 классе в парня, которого звали Юрий. С юношей артистка встречалась почти год. Звезда отметила, что в их отношениях было много драм и слез.

«10 класс, его звали Юрка. Почти год мексиканского сериала, с драмами, слезами, детским максимализмом, расхождением и схождением каждый день, и всем остальным. Классно было», — вспомнила MamaRika.

Еще один подписчик певицы поинтересовался у нее, как она познакомилась со своим мужем, юмористом Сергеем Середой, с которым начала встречаться в 2015 году.

«Мы вели одно музыкальное шоу на Music Box. Там и познакомились. Сразу запали друг на друга», — написала исполнительница.

Напомним, что MamaRika и Сергей сыграли свадьбу в Таиланде в начале 2020 года. А летом 2021-го у пары родился сын Давид.