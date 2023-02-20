Общаются ли Александра Шульгина и Максим Чмерковский спустя 12 лет после расставания

Победительница первого сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Александра Шульгина рассказала, почему у нее не сложились отношения с главным героем проекта Максимом Чмерковским.

В интервью YouTube-каналу Victoria Siroklyn блогерша и переводчица рассказала, что после съемок по просьбе Макса переехала с ним в Лос-Анджелес. Девушка призналась, что хореограф занимался своими делами и совсем не помогал ей устроиться на новом месте. По словам Шульгиной, Чмерковский еще не был готовь брать на себя ответственность, что и стало причиной их разрыва.

«Я получила визу без помощи канала. И по контракту не имела право уезжать. Это было его решение, чтобы я приехала в Лос-Анджелес. Мы жили вместе. Но у нас не вышло. У меня были свои ожидания, мне было 23 года. Мне кажется, что Макс не был готов брать на себя ответственность. Он работал с утра до ночи. Я сидела дома. Я предложила разойтись. Я надеялась, что он будет бороться за эти отношения. Я почувствовала, что нет коннекта. Он ожидал, что я сама буду устраивать свою жизнь в Америке. Он не был готов меня тянуть. На проекте нам все организовали. После шоу мы сразу стали жить вместе и это неправильно», — отметила Александра.

Шульгина добавила, что сейчас она и Максим живут в одном городе. Она призналась, что даже видела бывшего возлюбленного на улице, однако пока не общалась с ним.

«Сейчас мы живем в одном городе, даже рядом. Я его видела, но мы не общались. Но надеюсь, будет еще такая возможность», — рассказала Александра.

Напомним, что летом 2022 года Шульгина родила дочь от нынешнего бойфренда, имя которого до сих пор держит в тайне. Известно только, что ее избранник родом из Боливии и занимается недвижимостью в Калифорнии.

Максим Чмерковский с 2017 года в браке с танцовщицей Петой Маргатройд. Они воспитывают 6-летнего сына Шэя Александера. В январе 2023 года пара объявила о том, что вскоре у них родится второй ребенок.