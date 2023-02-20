42-летняя актриса показала фото с помолвки

Звезда фильмов «Идеальный голос», «Отпетые мошенницы» и «Кролик Джоджо» Ребел Уилсон объявила о помолвке со своей девушкой, дизайнером одежды и украшений Рамоной Агрумой.

Радостной новостью 42-летняя австралийская актриса поделилась в Инстаграм в воскресенье, 19 февраля. Влюбленные решили обручиться во время отдыха в Диснейленде. На свежих фото Ребел и Рамона продемонстрировали свои кольца.

«Мы сказали ДА! Спасибо Tiffany за потрясающее кольцо, а также Бобу Айгеру и невероятной команде Диснейленда за этот волшебный сюрприз!», — подписала подборку снимков Уилсон.

Напомним, что Ребел Уилсон впервые рассказала о своих любовных отношениях с Рамоной в июне 2022 года. Слухи о их помолвке появились еще в ноябре, однако пара их опровергла.