Жерар Пике рассказал о романе с Кларой Чиа

Бывший возлюбленный колумбийской певицы Шакиры и отец ее двух детей впервые публично обсудил свой роман с Кларой Чиа. Испанский футболист Жерар Пике принял участия в прямом эфире в Twitch стримера Ибая Льяноса Джерарда.

В разговоре со звездой Сети 36-летний бывший игрок «Барселоны» намекнул, что «под каблуком» у новой возлюбленной, с которой изменял Шакире. Пике сравнил себя с марионеткой и признался, что Чиа выбирает ему одежду, когда они вместе ходят по магазинам.

«Правда в том, что я хожу со своей девушкой в ​​магазины, и она покупает одежду для меня. Я марионетка», — сказал Жерар.

Напомним, что Пике был в отношениях с Шакирой 11 лет. У них есть двое сыновей — 10-летний Милан и 8-летний Саша.

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