В прошлом месяце пара объявила о расставании

Победительница девятого сезона шоу «Холостяк» Даша Квиткова рассказала, какие у нее отношения с ведущим Никитой Добрыниным после объявления о разрыве в январе. Брак пары продлился два с половиною года.

На своей странице в Инстаграм в разделе сторис блогерша сообщила, что она и Никита часто звонят друг другу, чтобы обсудить воспитание полуторагодовалого сына Льва.

Квиткова добавила, что старается сохранить хорошие родительские отношения с бывшим мужем ради их ребенка. Вместе они никуда не ходят, но Никита часто приезжает в гости, чтобы увидеться с наследником.

«Мы в нормальных, человеческих, родительских отношениях. Мы оба переживаем за нашего сына, за ситуацию в стране. Мы звоним друг другу, общаемся по поводу нашего сына. Никита может приехать домой, когда хочет, увидеть ребенка, когда я есть. Мы нормально разговариваем, но никуда не ходим вместе», — ответила Даша на часто задаваемый вопрос фанов.