Ранее певица показала помолвочное кольцо

Украинская исполнительница Миша Романова, которая в 2013-2018 годах была одной из солисток группы «ВИА Гры», впервые показала фото со своим возлюбленным. В Инстаграм в разделе сторис 32-летняя артистка выложила черно-болое селфи со своим таинственным бойфрендом.

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Это первое фото, где поклонники Романовой могут хотя бы частично увидеть лицо ее избранника. Певица не спешит раскрывать имя, род деятельности и любую другую информацию о своем мужчине.

Миша Романова показала бойфренда Фото: instagram.com/misharomanova

Отметим, что в начале января Миша вызвала в Сети слухи о своей помолвке. Знаменитость обнародовала снимок, где она возле новогодней елки демонстрирует на камеру кольцо на безымянном пальце. Возможно, новый возлюбленный экс-«ВИА Гры», которого она так бережет от прессы, уже позвал ее замуж.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

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