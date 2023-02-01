Эштон Кутчер поделился новыми подробностями о расставании с Деми Мур в 2011 году

Голливудский актер Эштон Кутчер вспомнил о расставания с Деми Мур в 2011 году после восьми лет совместной жизни и шести лет брака. В новом интервью для Esquire 44-летняя знаменитость признался, что из-за развода он чувствовал себя неудачником.

«Ничто так не заставляет вас чувствовать себя неудачником, как развод. Развод кажется полным гребаным провалом. Вы потерпели неудачу в браке», — поделился Кутчер.

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Кинозвезда добавил, что его жизнь сильно изменилась после того, как его отношения со старшей на 16 лет Мур стали достоянием общественности в 2003 году.

«В тот момент, когда эта информация стала известна, моя жизнь изменилась. Глупо жаловаться на то, чему вы способствуете», — сказал актер.

Эштон рассказал, что в 26-летнем возрасте ему пришлось «нести ответственность» за троих детей Деми от брака с Брюсом Уиллисом. На тот момент Румер было 12 лет, Скаут — 10, а Таллуле — 8. Актер добавил, что он любит детей, и мечтал завести с Мур общего ребенка.

«Я бы не женился на женщине, у которой было трое детей, если бы я не любил детей. Идея завести еще одного ребенка была бы невероятной», — признался Кутчер.

Он также рассказал, что Деми потеряла малыша на позднем сроке беременности. Пара также пользовалась услугами ЭКО, однако им так и не удалось стать родителями.

«Потеря ребенка, когда вы думаете, что у вас он будет, и когда вы близки к мысли, что вы собираетесь иметь ребенка, очень, очень болезненна. Каждый справляется с этим по-разному», — поделился Эштон.

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