Первые фото со свадьбы кинозвезды с Айрой Кунянски

Американская актриса Эбигейл Бреслин, которая наиболее известна по ролям в фильмах «Маленькая мисс Счастье», «Добро пожаловать в Зомбилэнд» и «Август: Графство Осейдж», вышла замуж за давнего друга.

Избранником 26-летней номинантки на «Оскар» стал Айра Кунянски. 31-летний новоиспеченный муж Бреслин занимается криптотрейдингом. Мужчина родился в Одессе в еврейской семье, но уже долгое время живет в Лос-Анджелесе.

Свадьба Эбигейл и Айры состоялась на прошлых выходных после почти 6 лет отношений и 11 месяцев помолвки. Молодожены уже поделились несколькими кадрами со свадебной церемонии.